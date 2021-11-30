В Костромской области зарегистрировали 187 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
В настоящее время в «красных зонах» больниц находится 591 пациент, ещё 6592 лечатся амбулаторно.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 32 648 случаев COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.