В Костромской области зарегистрировали 187 случаев COVID-19 за сутки

В Костромской области зарегистрировали 187 случаев коронавируса за сутки, из медучреждений выписали 181 жителя региона.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В настоящее время в «красных зонах» больниц находится 591 пациент, ещё 6592 лечатся амбулаторно.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 32 648 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.