В Татарстане выявили 242 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе заболели 38 053 жителя. Вылечились 31 454 человека, в том числе 306 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 442 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.
Общее число заболевших в республике достигло 119 469.
Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.