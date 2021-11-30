В Татарстане выявили 242 случая коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 242 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 38 053 жителя. Вылечились 31 454 человека, в том числе 306 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 442 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в республике достигло 119 469.

Ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.