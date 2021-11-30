В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Пермском крае зарегистрировали 693 случая коронавирусной инфекции за сутки.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Как пишет kp.ru, с начала пандемии в регионе заболели 140 770 жителей.

В ковидных отделениях в больницах в тяжёлом состоянии находятся 324 пациента, из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ограничения в связи с эпидемией COVID-19 в крае продлены до 10 января.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 216 случаев коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Из больниц выписаны 305 жителей.

Общее число заболевших в городе достигло 48 772, выздоровевших — 44 635.

Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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