В Красноярском крае подтвердили 701 случай COVID-19 за сутки

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В Красноярском крае подтвердили 701 случай коронавирусной инфекции за сутки.
В Красноярском крае подтвердили 701 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 152 622, выписанных из больниц — 136 220.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 55 508 контактных человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 4351 человек. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 4404», — заявили в Роспотребнадзоре.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 031 392 человека, в том числе 10 530 — за минувшие 24 часа, передаёт «Реальное время».

Оба компонента вакцины получили 1 549 548 жителей республики.

Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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