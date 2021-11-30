В Омской области зарегистрировали 579 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области зарегистрировали 579 случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Прививку от коронавируса сделали 908 775 жителей региона. Оба компонента вакцины получили 649 139 человек.

Также стало известно, что в Кирове сформировали неснижаемый запас плазмы для лечения пациентов с COVID-19, передаёт progorod43 со ссылкой на областной Минздрав.

«В Кировском центре крови продолжается работа по заготовке антиковидной плазмы, которая ведётся медицинским учреждением с мая 2020 года. Такой метод показал свою эффективность в лечении пациентов с COVID-19 как на ранней стадии заболевания, так и в более поздние периоды», — заявили в ведомстве.

Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.