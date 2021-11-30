В Омской области зарегистрировали 579 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Прививку от коронавируса сделали 908 775 жителей региона. Оба компонента вакцины получили 649 139 человек.
Также стало известно, что в Кирове сформировали неснижаемый запас плазмы для лечения пациентов с COVID-19, передаёт progorod43 со ссылкой на областной Минздрав.
«В Кировском центре крови продолжается работа по заготовке антиковидной плазмы, которая ведётся медицинским учреждением с мая 2020 года. Такой метод показал свою эффективность в лечении пациентов с COVID-19 как на ранней стадии заболевания, так и в более поздние периоды», — заявили в ведомстве.
Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.