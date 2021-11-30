В Омской области зарегистрировали 579 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области зарегистрировали 579 случаев коронавирусной инфекции за сутки.
В Омской области зарегистрировали 579 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Прививку от коронавируса сделали 908 775 жителей региона. Оба компонента вакцины получили 649 139 человек.

Также стало известно, что в Кирове сформировали неснижаемый запас плазмы для лечения пациентов с COVID-19, передаёт progorod43 со ссылкой на областной Минздрав.

«В Кировском центре крови продолжается работа по заготовке антиковидной плазмы, которая ведётся медицинским учреждением с мая 2020 года. Такой метод показал свою эффективность в лечении пациентов с COVID-19 как на ранней стадии заболевания, так и в более поздние периоды», — заявили в ведомстве.

Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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