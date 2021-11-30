Зюганов высказался о попадании Рашкина в больницу
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- РИА Новости
Он подтвердил изданию «Газета.Ru», что Рашкину сделали операцию.
«Разберёмся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить», — сказал Зюганов.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что Рашкин оказался в больнице.
26 ноября Государственная дума одобрила снятие неприкосновенности с Рашкина в связи с делом о незаконной охоте на лося в Саратовской области.