Зюганов высказался о попадании Рашкина в больницу

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказался о попадании своего однопартийца Валерия Рашкина в больницу.

Он подтвердил изданию «Газета.Ru», что Рашкину сделали операцию.

«Разберёмся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить», — сказал Зюганов.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что Рашкин оказался в больнице.

26 ноября Государственная дума одобрила снятие неприкосновенности с Рашкина в связи с делом о незаконной охоте на лося в Саратовской области.