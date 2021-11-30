Зюганов высказался о попадании Рашкина в больницу

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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов высказался о попадании своего однопартийца Валерия Рашкина в больницу.
Зюганов высказался о попадании Рашкина в больницу
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Он подтвердил изданию «Газета.Ru», что Рашкину сделали операцию.

«Разберёмся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить», — сказал Зюганов.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что Рашкин оказался в больнице.

26 ноября Государственная дума одобрила снятие неприкосновенности с Рашкина в связи с делом о незаконной охоте на лося в Саратовской области.

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