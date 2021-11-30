Депутат Госдумы Рашкин оказался в больнице
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- РИА Новости
Как сообщил РИА Новости Коломейцев, его коллеге в больнице проводится операция.
«Ему делают операцию», — сказал он.
Вместе с этим депутат не смог уточнить, является ли данная операция плановой.
Ранее Государственная дума одобрила снятие неприкосновенности с Рашкина в связи с делом о незаконной охоте на лося в Саратовской области.
В пресс-службе Госдумы указали, что в отношении депутата может быть возбуждено дело по ст. 258 УК России («Незаконная охота»). Также он может быть привлечён к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.