Депутат Госдумы Рашкин оказался в больнице

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Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что его однопартиец Валерий Рашкин оказался в больнице.
Депутат Госдумы Рашкин оказался в больнице
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщил РИА Новости Коломейцев, его коллеге в больнице проводится операция.

«Ему делают операцию», — сказал он.

Вместе с этим депутат не смог уточнить, является ли данная операция плановой.

Ранее Государственная дума одобрила снятие неприкосновенности с Рашкина в связи с делом о незаконной охоте на лося в Саратовской области.

В пресс-службе Госдумы указали, что в отношении депутата может быть возбуждено дело по ст. 258 УК России («Незаконная охота»). Также он может быть привлечён к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. 

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