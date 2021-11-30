В Башкирии выявили 667 случаев COVID-19 за сутки

В Башкирии выявили 667 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 106 370 жителей. Вылечились более 95 тыс. человек, включая 663 за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились почти 2 млн жителей, вторым — более 1,7 млн.

В целом в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.