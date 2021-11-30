Силуанов прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

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Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.
Силуанов прокомментировал ситуацию с инфляцией в России
  • Reuters

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что могут быть разные сценарии развития событий инфляционных и инфляция может отличаться от тех параметров, которые мы заложили в бюджет. Будем эту систему отслеживать. Если инфляция будет выходить за наши прогнозируемые параметры, будем принимать соответствующие решения», — заявил министр.

По его словам, «в первую очередь это помощь тем людям, которые будут нуждаться в государственной поддержке, выделение дополнительных средств на те проекты, которые реализуются при фиксированных процентных ставках».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение инфляции до 4% является приоритетом для российского лидера Владимира Путина и правительства. 

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, высказался о возможности разворота инфляционных трендов вниз.

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