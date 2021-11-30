В Удмуртии выявили 240 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии подтвердили 240 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа.
В Удмуртии выявили 240 новых случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия». Отмечается, что среди заболевших 13 детей, 38 человек старше 65 лет.

Выздоровели 197 человек, десять пациентов скончались.

В то же время в Ставропольском крае диагноз подтвердился у 475 человек за сутки. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Из больниц после выздоровления выписаны 119 пациентов, 37 человек за сутки скончались.

Ранее стало известно, что в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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