В Удмуртии выявили 240 новых случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Удмуртия». Отмечается, что среди заболевших 13 детей, 38 человек старше 65 лет.
Выздоровели 197 человек, десять пациентов скончались.
В то же время в Ставропольском крае диагноз подтвердился у 475 человек за сутки. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Из больниц после выздоровления выписаны 119 пациентов, 37 человек за сутки скончались.
Ранее стало известно, что в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.