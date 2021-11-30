В Удмуртии выявили 240 новых случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии подтвердили 240 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия». Отмечается, что среди заболевших 13 детей, 38 человек старше 65 лет.

Выздоровели 197 человек, десять пациентов скончались.

В то же время в Ставропольском крае диагноз подтвердился у 475 человек за сутки. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Из больниц после выздоровления выписаны 119 пациентов, 37 человек за сутки скончались.

Ранее стало известно, что в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.