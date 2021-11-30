Врач Мясников назвал ревакцинацию защитой от штамма коронавируса «омикрон»

Врач Александр Мясников считает, что пока единственной возможностью защититься от штамма коронавируса «омикрон» является ревакцинация.

По словам Мясникова, тяжелее всех коронавирусной инфекцией болеют пожилые люди.

«Защита пока — только третья вакцинация», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

Также он предположил, что может потребоваться коррекция вакцин в связи с новым штаммом, отметив, что «эти работы сейчас ведутся, в том числе и по созданию назальной вакцины».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по получению нового варианта вакцины против штамма коронавируса «омикрон» займёт не более десяти дней, далее последуют регуляторные процедуры.

В Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что готовы быстро сделать тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон».