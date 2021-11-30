Врач Мясников назвал ревакцинацию защитой от штамма коронавируса «омикрон»

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Врач Александр Мясников считает, что пока единственной возможностью защититься от штамма коронавируса «омикрон» является ревакцинация.
Врач Мясников назвал ревакцинацию защитой от штамма коронавируса «омикрон»
  • AP

По словам Мясникова, тяжелее всех коронавирусной инфекцией болеют пожилые люди.

«Защита пока — только третья вакцинация», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

Также он предположил, что может потребоваться коррекция вакцин в связи с новым штаммом, отметив, что «эти работы сейчас ведутся, в том числе и по созданию назальной вакцины».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по получению нового варианта вакцины против штамма коронавируса «омикрон» займёт не более десяти дней, далее последуют регуляторные процедуры.

В Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что готовы быстро сделать тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон». 

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