Гинцбург рассказал о сроках получения нового варианта вакцины от штамма «омикрон»

Экспериментальная работа по получению нового варианта вакцины против штамма коронавируса «омикрон» займёт не более десяти дней, далее последуют регуляторные процедуры. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма «омикрон» займёт не больше десяти дней. Всё остальное занимает регуляторика», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Гинцбурга, далее вакцина должна пройти разрешительные процедуры и доказать свою безопасность и иммуногенность.

Ранее сообщалось, что в соответствии с протоколом центр имени Гамалеи начал разработку новых вариантов вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» против штамма коронавируса «омикрон».