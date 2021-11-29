Гинцбург рассказал о сроках получения нового варианта вакцины от штамма «омикрон»
- Reuters
«Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма «омикрон» займёт не больше десяти дней. Всё остальное занимает регуляторика», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Гинцбурга, далее вакцина должна пройти разрешительные процедуры и доказать свою безопасность и иммуногенность.
Ранее сообщалось, что в соответствии с протоколом центр имени Гамалеи начал разработку новых вариантов вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» против штамма коронавируса «омикрон».