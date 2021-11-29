Гинцбург рассказал о сроках получения нового варианта вакцины от штамма «омикрон»

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Экспериментальная работа по получению нового варианта вакцины против штамма коронавируса «омикрон» займёт не более десяти дней, далее последуют регуляторные процедуры. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург рассказал о сроках получения нового варианта вакцины от штамма «омикрон»
  • Reuters

«Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма «омикрон» займёт не больше десяти дней. Всё остальное занимает регуляторика», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Гинцбурга, далее вакцина должна пройти разрешительные процедуры и доказать свою безопасность и иммуногенность.

Ранее сообщалось, что в соответствии с протоколом центр имени Гамалеи начал разработку новых вариантов вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» против штамма коронавируса «омикрон».

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