Центр Гамалеи начал разработку варианта «Спутника V» против штамма «омикрон»

В центре имени Гамалеи считают, что существующие версии вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» нейтрализуют новый штамм инфекции «омикрон», но в соответствии с протоколом учёные начали разработку новых вариантов медпрепаратов.

«Спутник V» и «Спутник Лайт», по мнению центра Гамалеи, нейтрализуют новый штамм «омикрон», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что центр на основе существующих протоколов немедленной разработки версий вакцин для вызывающих озабоченность штаммов уже начал разработку «новой версии вакцины «Спутник», адаптированной к «омикрону».

В РФПИ добавили, что в случае необходимости новый вариант вакцины будет готов к массовому производству через 45 дней.

Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что штамм коронавируса «омикрон» вызывает у учёных серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения.