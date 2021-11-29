Центр Гамалеи начал разработку варианта «Спутника V» против штамма «омикрон»
- AP
«Спутник V» и «Спутник Лайт», по мнению центра Гамалеи, нейтрализуют новый штамм «омикрон», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что центр на основе существующих протоколов немедленной разработки версий вакцин для вызывающих озабоченность штаммов уже начал разработку «новой версии вакцины «Спутник», адаптированной к «омикрону».
В РФПИ добавили, что в случае необходимости новый вариант вакцины будет готов к массовому производству через 45 дней.
Ранее в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что штамм коронавируса «омикрон» вызывает у учёных серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения.