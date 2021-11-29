В ФМБА заявили о готовности создать тест-систему для выявления «омикрона»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готово быстро сделать тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявила глава агентства Вероника Скворцова в эфире «Россия 24».

«Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот «омикрон», потому что проектирование занимает 3—4 дня, пять дней на создание самой тест-системы», — цитирует Скворцову РИА Новости.

По её словам, новый штамм фактически «суммировал» те мутации, которые были у вируса до этого.

Как сообщалось ранее, в центре имени Гамалеи считают, что существующие версии вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» нейтрализуют новый штамм инфекции «омикрон», но в соответствии с протоколом учёные начали разработку новых вариантов медпрепаратов.