Диетолог Гинзбург рассказал о свойствах чая

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о свойствах чая.
Диетолог Гинзбург рассказал о свойствах чая
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«Действительно, чай содержит тонизирующий фактор — теин так называемый. Это аналог кофеина, проще говоря, синоним кофеина, но который мы получаем из чая. Теин действительно может оказывать на человека возбуждающее действие, приводить к повышению артериального давления, особенно если человек склонен к этому», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам эксперта, чай, в особенности крепкий зелёный, может нарушить сон, если выпить его на ночь. Вместе с тем, отметил Гинзбург, при бессоннице может быть полезен именно зелёный чай, но принятый в первой половине дня.

Кроме того, добавил врач, от бессонницы помогает чай из трав — мяты, душицы, зверобоя.

«Такие напитки можно пить и перед сном», — заключил он.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о возможном вреде ежедневного употребления белого хлеба.

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