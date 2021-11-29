Диетолог Гинзбург рассказал о свойствах чая

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о свойствах чая.

«Действительно, чай содержит тонизирующий фактор — теин так называемый. Это аналог кофеина, проще говоря, синоним кофеина, но который мы получаем из чая. Теин действительно может оказывать на человека возбуждающее действие, приводить к повышению артериального давления, особенно если человек склонен к этому», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам эксперта, чай, в особенности крепкий зелёный, может нарушить сон, если выпить его на ночь. Вместе с тем, отметил Гинзбург, при бессоннице может быть полезен именно зелёный чай, но принятый в первой половине дня.

Кроме того, добавил врач, от бессонницы помогает чай из трав — мяты, душицы, зверобоя.

«Такие напитки можно пить и перед сном», — заключил он.

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