Вирусолог Чумаков оценил потенциальную опасность от штамма COVID-19 «омикрон»
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Об этом он рассказал в разговоре с телеканалом «360».
«Он не то что самый смертельный, пока нет такой информации. Он довольно быстро распространяется, и поэтому потенциально он опасен», — рассказал Чумаков.
Он напомнил, что штамм возник в Ботсване, где многие болеют СПИДом. У таких больных заболевание протекает более тяжело и вирус гораздо дольше задерживается в организме и накапливает мутации, сказал вирусолог.
Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, что коронавирус является «мировым стрессом», а информация о нём может спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство.