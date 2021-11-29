Вирусолог Чумаков оценил потенциальную опасность от штамма COVID-19 «омикрон»

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Вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков рассказал, что новый штамм коронавируса «омикрон» имеет большое количество мутаций, однако говорить о том, что этот вариант самый опасный, пока не стоит.
Вирусолог Чумаков оценил потенциальную опасность от штамма COVID-19 «омикрон»
  • AP

Об этом он рассказал в разговоре с телеканалом «360».

«Он не то что самый смертельный, пока нет такой информации. Он довольно быстро распространяется, и поэтому потенциально он опасен», — рассказал Чумаков.

Он напомнил, что штамм возник в Ботсване, где многие болеют СПИДом. У таких больных заболевание протекает более тяжело и вирус гораздо дольше задерживается в организме и накапливает мутации, сказал вирусолог.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, что коронавирус является «мировым стрессом», а информация о нём может спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство.

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