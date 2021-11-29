Вирусолог Бутенко заявил о недостаточной изученности штамма COVID-19 «омикрон»

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Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал заявления ВОЗ о вероятности переболевших коронавирусом людей заболеть из-за нового штамма «омикрон».
Вирусолог Бутенко заявил о недостаточной изученности штамма COVID-19 «омикрон»
  • AP

«Во всех этих заявлениях говорится, что может быть или возможно, так как ещё ничего не изучено. Должны быть данные, во-первых, о генетической структуре и изменении вируса. Во-вторых, очень важный момент — скорость его распространения. Третий момент — это изменяется ли клиническая симптоматика, в том числе, летальность, летальные исходы увеличиваются или нет, и многое другое», — заявил вирусолог в беседе с «Газетой.Ru».

Хотя коронавирус с 2019 года специалисты изучили хорошо, всё ещё остаётся много вопросов, отметил Бутенко.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU, что переболевшие коронавирусом люди могут страдать от шума в ушах.

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