В Оренбургской области зарегистрировали 342 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 100 633 жителя. Выздоровели 84 784 человека, в том числе 293 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что Департамент здравоохранения Севастополя подписал договор о поставке кислородной станции в инфекционную больницу. Об этом на аппаратном совещании в городском правительстве рассказал глава ведомства Виталий Денисов, передаёт «Новый Севастополь».
Губернатор Михаил Развожаев дал поручение выполнить поставку в максимально сжатые сроки.
Ещё один подобный агрегат поступит в городскую больницу №9, второй — в горбольницу №1.
Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.