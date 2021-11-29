В Оренбургской области зарегистрировали 342 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 342 случая коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 100 633 жителя. Выздоровели 84 784 человека, в том числе 293 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что Департамент здравоохранения Севастополя подписал договор о поставке кислородной станции в инфекционную больницу. Об этом на аппаратном совещании в городском правительстве рассказал глава ведомства Виталий Денисов, передаёт «Новый Севастополь».

Губернатор Михаил Развожаев дал поручение выполнить поставку в максимально сжатые сроки.

Ещё один подобный агрегат поступит в городскую больницу №9, второй — в горбольницу №1.

Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.