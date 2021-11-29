В Кузбассе рассказали об откачке воды в шахте «Листвяжная»

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В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжают работы по откачке воды, работают шесть отделений военизированной горноспасательной части, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.
В Кузбассе рассказали об откачке воды в шахте «Листвяжная»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«На поверхности бурят три технологические скважины для анализа обстановки в удалённых участках шахты и создания условий для продолжения поисковой операции», — написал он в своём Telegram-канале.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

Ранее Сергей Цивилёв заявил, что в регионе к настоящему времени не выявили грубых нарушений, которые позволили бы закрыть шахты.

Владелец «Листвяжной» выплатил семьям погибших и пострадавшим более 100 млн рублей.

Правительство России выделило около 80 млн рублей для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ЧП.

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