В Кузбассе рассказали об откачке воды в шахте «Листвяжная»
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- РИА Новости
«На поверхности бурят три технологические скважины для анализа обстановки в удалённых участках шахты и создания условий для продолжения поисковой операции», — написал он в своём Telegram-канале.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
Ранее Сергей Цивилёв заявил, что в регионе к настоящему времени не выявили грубых нарушений, которые позволили бы закрыть шахты.
Владелец «Листвяжной» выплатил семьям погибших и пострадавшим более 100 млн рублей.
Правительство России выделило около 80 млн рублей для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ЧП.