В Кузбассе рассказали об откачке воды в шахте «Листвяжная»

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжают работы по откачке воды, работают шесть отделений военизированной горноспасательной части, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«На поверхности бурят три технологические скважины для анализа обстановки в удалённых участках шахты и создания условий для продолжения поисковой операции», — написал он в своём Telegram-канале.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

Ранее Сергей Цивилёв заявил, что в регионе к настоящему времени не выявили грубых нарушений, которые позволили бы закрыть шахты.

Владелец «Листвяжной» выплатил семьям погибших и пострадавшим более 100 млн рублей.

Правительство России выделило около 80 млн рублей для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ЧП.