В Кузбассе не нашли грубых нарушений в работе шахт для их закрытия

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что в регионе к настоящему времени не выявили грубых нарушений, которые позволили бы закрыть шахты.
В Кузбассе не нашли грубых нарушений в работе шахт для их закрытия
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Цивилёв рассказал, что все шахты на территории региона работают.

Он отметил, что комиссия проверит «все шахты и разрезы, не только угольные», а также все горные работы. По итогам проверки появится заключение.

«[Cейчас] никаких грубых нарушений, которые бы позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет», — цитирует губернатора ТАСС.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России вместе с другими надзорными органами проверила 31 шахту в Кемеровской области после аварии на «Листвяжной», в рамках проверок зафиксировано 449 нарушений.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.

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