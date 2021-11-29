В Кузбассе не нашли грубых нарушений в работе шахт для их закрытия

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что в регионе к настоящему времени не выявили грубых нарушений, которые позволили бы закрыть шахты.

Цивилёв рассказал, что все шахты на территории региона работают.

Он отметил, что комиссия проверит «все шахты и разрезы, не только угольные», а также все горные работы. По итогам проверки появится заключение.

«[Cейчас] никаких грубых нарушений, которые бы позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет», — цитирует губернатора ТАСС.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России вместе с другими надзорными органами проверила 31 шахту в Кемеровской области после аварии на «Листвяжной», в рамках проверок зафиксировано 449 нарушений.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.