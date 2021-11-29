Кабмин выделил 80 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших на шахте в Кузбассе
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- РИА Новости
«Семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн рублей. Пострадавшие в этой аварии, которым нанесён тяжкий и средней тяжести вред здоровью, — по 400 тыс. рублей», — приводит канал слова российского премьера Михаила Мишустина.
Как уточняется, выплата получившим лёгкие повреждения составит 200 тыс. рублей.
Глава правительства подчеркнул, что средства должны быть незамедлительно доведены до людей, «которые столкнулись с бедой».
Ранее Сергей Цивилёв заявил, что в регионе к настоящему времени не выявили грубых нарушений, которые позволили бы закрыть шахты.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько дел.