В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ставропольском крае зафиксировали 480 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. По его словам, за минувшие 24 часа выздоровели 210 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 112 385, выписанных из больниц — 85 280.

«Задачей остаётся скорейшее достижение коллективного иммунитета против COVID-19. Прививку первым компонентом сделали более 1 млн человек», — отметил Владимиров.

В целом в России за сутки выявили 33 860 случаев коронавирусной инфекции, передаёт «Утро.ру».

Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.