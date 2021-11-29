В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
- AP
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. По его словам, за минувшие 24 часа выздоровели 210 человек.
Общее число заболевших в регионе достигло 112 385, выписанных из больниц — 85 280.
«Задачей остаётся скорейшее достижение коллективного иммунитета против COVID-19. Прививку первым компонентом сделали более 1 млн человек», — отметил Владимиров.
В целом в России за сутки выявили 33 860 случаев коронавирусной инфекции, передаёт «Утро.ру».
Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.