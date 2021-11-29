В Татарстане зарегистрировали 248 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 248 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане зарегистрировали 248 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперативный штаб.

Всего в республике заболели 37 811 человек. Из больниц выписаны 31 148 жителей, в том числе 58 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму выявили 478 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава. Вылечились при этом 498 пациентов.

Общее число заболевших в регионе достигло 119 027, выздоровевших — 106 678.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

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