Песков высказался о дальнейших шагах России в связи с появлением штамма «омикрон»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные дальнейшие шаги России в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов учёных.
Песков высказался о дальнейших шагах России в связи с появлением штамма «омикрон»
  • Reuters

По словам Пескова, в настоящее время весь мир и Всемирная организация здравоохранения пытаются понять, насколько штамм «омикрон» опасен.

В Кремле добавили, что данные о штамме анализирует правительственный штаб, который оперативно принял «решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию».

«Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают учёные о том, насколько заразен этот штамм», — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, Россия будет опираться на выводы учёных о возможных последствиях инфицирования штаммом «омикрон», а также о том, насколько имеющиеся вакцины способны защитить от этой разновидности коронавируса и тяжёлого течения болезни.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

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