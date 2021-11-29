Песков прокомментировал возможность влияния штамма «омикрон» на энергетические рынки

Реакция рынков на штамм «омикрон» чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что на рынках это реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, опасен ли новый штамм для экономики и мировых энергетических рынков.

Он также подчеркнул, что подобная реакция рынков кратковременна.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в настоящий момент не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».