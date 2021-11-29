Песков прокомментировал возможность влияния штамма «омикрон» на энергетические рынки
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«Мы видим, что на рынках это реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, опасен ли новый штамм для экономики и мировых энергетических рынков.
Он также подчеркнул, что подобная реакция рынков кратковременна.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в настоящий момент не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».