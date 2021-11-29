Новак: Россия не видит необходимости для срочных мер на рынке нефти из-за штамма «омикрон»

Короткая ссылка
Россия в настоящий момент не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак: Россия не видит необходимости для срочных мер на рынке нефти из-за штамма «омикрон»
  • РИА Новости

«Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо», — цитирует ТАСС Новака.

Он добавил, что партнёры России по ОПЕК+ также не обращались по вопросу о необходимости срочных мер на рынке.

Ранее, по данным торгов, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 12 сентября.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить