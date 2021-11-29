Новак: Россия не видит необходимости для срочных мер на рынке нефти из-за штамма «омикрон»

Россия в настоящий момент не видит необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо», — цитирует ТАСС Новака.

Он добавил, что партнёры России по ОПЕК+ также не обращались по вопросу о необходимости срочных мер на рынке.

Ранее, по данным торгов, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 12 сентября.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».