Фрегат «Адмирал Горшков» произвёл тестовый запуск «Циркона» из Белого моря

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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 км из Белого моря.
Фрегат «Адмирал Горшков» произвёл тестовый запуск «Циркона» из Белого моря
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 км», — сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что полёт ракеты прошёл в соответствии с заданными параметрами: цель поражена, стрельбы признаны успешными.

17 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

В начале октября ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

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