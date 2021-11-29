Фрегат «Адмирал Горшков» произвёл тестовый запуск «Циркона» из Белого моря

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 км из Белого моря.

«Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 км», — сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что полёт ракеты прошёл в соответствии с заданными параметрами: цель поражена, стрельбы признаны успешными.

17 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

В начале октября ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.