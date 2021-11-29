Фрегат «Адмирал Горшков» произвёл тестовый запуск «Циркона» из Белого моря
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- РИА Новости
«Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 км», — сообщает Минобороны России.
В ведомстве отметили, что полёт ракеты прошёл в соответствии с заданными параметрами: цель поражена, стрельбы признаны успешными.
17 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.
В начале октября ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.