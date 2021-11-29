Мишустин призвал не допустить повторных сбоев в логистике портов Дальнего Востока
- Reuters
«Особое внимание следует обратить на недопущение повторения подобных сбоев в логистике на Дальнем Востоке», — отметил Мишустин.
По словам премьера, необходимо «детально проанализировать все причины случившегося и принять системные решения».
Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта как можно скорее навести порядок с поставками товаров в регионах Дальнего Востока.
Российский лидер призвал другие государства активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.