Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить повторных сбоев в логистике портов Дальнего Востока. Соответствующая информация приводится в Telegram-канале российского кабмина.

«Особое внимание следует обратить на недопущение повторения подобных сбоев в логистике на Дальнем Востоке», — отметил Мишустин.

По словам премьера, необходимо «детально проанализировать все причины случившегося и принять системные решения».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта как можно скорее навести порядок с поставками товаров в регионах Дальнего Востока.

Российский лидер призвал другие государства активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.