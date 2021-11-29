Мишустин призвал не допустить повторных сбоев в логистике портов Дальнего Востока

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить повторных сбоев в логистике портов Дальнего Востока. Соответствующая информация приводится в Telegram-канале российского кабмина.
Мишустин призвал не допустить повторных сбоев в логистике портов Дальнего Востока
  • Reuters

«Особое внимание следует обратить на недопущение повторения подобных сбоев в логистике на Дальнем Востоке», — отметил Мишустин.

По словам премьера, необходимо «детально проанализировать все причины случившегося и принять системные решения».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта как можно скорее навести порядок с поставками товаров в регионах Дальнего Востока.

Российский лидер призвал другие государства активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.

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