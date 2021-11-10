Путин поручил навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке
- Reuters
Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
«Что у нас с перевозками контейнерными на Дальнем Востоке? Что там происходит?» — сказал он.
Как рассказал министр транспорта Виталий Савельев, международный логистический кризис оказывает негативное влияние на доставку грузов из морских портов Дальнего Востока.
Также он заявил, что основная проблема на сегодняшний день состоит в нехватке судов.
«Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», — поручил президент.
В октябре президент России Владимир Путин призвал другие государства активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.