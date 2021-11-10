Путин поручил навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству транспорта как можно скорее навести порядок с поставками товаров в регионах Дальнего Востока.
Путин поручил навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке
  • Reuters

Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Что у нас с перевозками контейнерными на Дальнем Востоке? Что там происходит?» — сказал он.

Как рассказал министр транспорта Виталий Савельев, международный логистический кризис оказывает негативное влияние на доставку грузов из морских портов Дальнего Востока. 

Также он заявил, что основная проблема на сегодняшний день состоит в нехватке судов. 

«Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», — поручил президент.

В октябре президент России Владимир Путин призвал другие государства активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить