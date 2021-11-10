Путин поручил навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству транспорта как можно скорее навести порядок с поставками товаров в регионах Дальнего Востока.

Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Что у нас с перевозками контейнерными на Дальнем Востоке? Что там происходит?» — сказал он.

Как рассказал министр транспорта Виталий Савельев, международный логистический кризис оказывает негативное влияние на доставку грузов из морских портов Дальнего Востока.

Также он заявил, что основная проблема на сегодняшний день состоит в нехватке судов.

«Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», — поручил президент.

В октябре президент России Владимир Путин призвал другие государства активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой.