В центре Гамалеи рассказали о защите вакцин при заболевании штаммом «омикрон»

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Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что уже созданные вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжёлого течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон».
В центре Гамалеи рассказали о защите вакцин при заболевании штаммом «омикрон»
  • © РФПИ и Центр имени Гамалеи
  • РИА Новости

«Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжёлого течения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист добавил, что так было со всеми предыдущими вариантами коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что у ранее перенёсших COVID-19 повышается риск повторного инфицирования при контакте с новым вариантом вируса «омикрон».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

В ВОЗ заявили, что пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что новый штамм коронавируса «омикрон» заразнее других вариантов.

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