Трудовые доходы жителей России снизились на 20%

Трудовые доходы жителей России в некорпоративном секторе упали почти на 20% по сравнению с 2019 годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчёты НИУ ВШЭ «Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года».

Отмечается, что трудовые доходы в некорпоративном секторе существенно отстают по динамике от доходов работников организаций и населения в целом.

Авторы мониторинга объяснили, что некорпоративный сектор — это область, где сотрудники имеют трудовой доход, но не являются наёмными работниками: индивидуальные предприниматели, самозанятые, занятые неформально и занятые у частных лиц.

В корпоративном секторе реальная зарплата в организациях по итогам прошлого года увеличилась на 3,8% (годом ранее был рост на 4,8%). За январь — август 2021 года реальные зарплаты выросли на 3% к тому же периоду 2020 года.

«Именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения», — написали авторы мониторинга.

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