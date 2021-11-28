Песков: в России пока не планируется федеральный траур по погибшим на шахте «Листвяжная»

Федеральный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока не планируется. Тем более уже был траур в регионе, и очевидно, что дело здесь не в формальном трауре, а в том, что вся страна скорбит», — цитирует Пескова РИА Новости.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших на шахте «Листвяжная».

Премьер Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии в связи с ЧП.