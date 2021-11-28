Песков: в России пока не планируется федеральный траур по погибшим на шахте «Листвяжная»

Короткая ссылка
Федеральный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: в России пока не планируется федеральный траур по погибшим на шахте «Листвяжная»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Нет, пока не планируется. Тем более уже был траур в регионе, и очевидно, что дело здесь не в формальном трауре, а в том, что вся страна скорбит», — цитирует Пескова РИА Новости.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших на шахте «Листвяжная».

Премьер Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии в связи с ЧП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить