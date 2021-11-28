ТАСС: число пострадавших спасателей при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 17

Число горноспасателей, госпитализированных после поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, выросло до 17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные медицинские службы.

Ранее стало известно, что 15 горноспасателей госпитализированы после ЧП на шахте в Кузбассе.

«Ещё два сотрудника госпитализированы. Всего пострадавших — 17 горноспасателей. У всех отравление окисью углерода», — сказал собеседник агентства.

26 ноября сотрудники МЧС обнаружили выжившего после аварии на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области.

Выживший в результате трагедии в шахте спасатель Александр Заковряшин не смог объяснить, как выбрался на поверхность.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 46 горняков и пять горноспасателей.