ТАСС: число пострадавших спасателей при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 17
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- РИА Новости
Ранее стало известно, что 15 горноспасателей госпитализированы после ЧП на шахте в Кузбассе.
«Ещё два сотрудника госпитализированы. Всего пострадавших — 17 горноспасателей. У всех отравление окисью углерода», — сказал собеседник агентства.
26 ноября сотрудники МЧС обнаружили выжившего после аварии на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области.
Выживший в результате трагедии в шахте спасатель Александр Заковряшин не смог объяснить, как выбрался на поверхность.
В результате ЧП, по последним данным, погибли 46 горняков и пять горноспасателей.