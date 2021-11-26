Выживший в «Листвяжной» спасатель не смог объяснить, как выбрался на поверхность

Выживший в результате трагедии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области спасатель Александр Заковряшин не смог объяснить, как выбрался на поверхность.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров Александра Агаларяна.

«Он ничего не помнит. Он потерял сознание, два раза терял сознание. Как он вышел, толком пока объяснить не может, может быть, это связано с шоком», — рассказал Агаларян.

Ранее сотрудники МЧС обнаружили выжившего после аварии на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 46 горняков и пять горноспасателей.