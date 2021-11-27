Число госпитализированных горноспасателей после ЧП в Кузбассе выросло до 15
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«Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода», — цитирует РИА Новости Апалькова.
Он отметил, что все спасатели шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтёров.
«Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали», — добавил Апальков.
По его словам, «окись углерода имеет свойство проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведёт к моментальному отравлению».
Ранее сотрудники МЧС обнаружили выжившего после аварии на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области.
Выживший в результате трагедии в шахте спасатель Александр Заковряшин не смог объяснить, как выбрался на поверхность.
В результате ЧП, по последним данным, погибли 46 горняков и пять горноспасателей.