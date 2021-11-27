Число госпитализированных горноспасателей после ЧП в Кузбассе выросло до 15

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Число горноспасателей, госпитализированных после поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, выросло до 15. Об этом сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков.
Число госпитализированных горноспасателей после ЧП в Кузбассе выросло до 15
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода», — цитирует РИА Новости Апалькова.

Он отметил, что все спасатели шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтёров.

«Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали», — добавил Апальков.

По его словам, «окись углерода имеет свойство проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведёт к моментальному отравлению».

Ранее сотрудники МЧС обнаружили выжившего после аварии на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области.

Выживший в результате трагедии в шахте спасатель Александр Заковряшин не смог объяснить, как выбрался на поверхность.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 46 горняков и пять горноспасателей.

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