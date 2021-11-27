Поиск людей на кузбасской шахте «Листвяжная» будет вестись круглосуточно

Работы по разведке горных выработок и поиску возможных мест нахождения людей в кузбасской шахте «Листвяжная», где произошла авария, будут продолжаться круглосуточно.

Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России Николай Медведев.

«В 14:20 (10:20 мск) в шахту были направлены три отделения. В настоящий момент отделение прошло 1950 м горных выработок», — цитирует ТАСС Медведева.

Как уточняется, в ходе разведки также будет произведён поиск и обнаружение возможных мест нахождения пострадавших.

Медведев отметил, что по итогам разведки будет разработан оперативный план на поиск и выдачу пострадавших, если позволит газовая атмосфера.

Он подчеркнул, что «работы будут вестись круглосуточно».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.