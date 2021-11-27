Поиск людей на кузбасской шахте «Листвяжная» будет вестись круглосуточно

Короткая ссылка
Работы по разведке горных выработок и поиску возможных мест нахождения людей в кузбасской шахте «Листвяжная», где произошла авария, будут продолжаться круглосуточно.
Поиск людей на кузбасской шахте «Листвяжная» будет вестись круглосуточно
  • РИА Новости

Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России Николай Медведев.

«В 14:20 (10:20 мск) в шахту были направлены три отделения. В настоящий момент отделение прошло 1950 м горных выработок», — цитирует ТАСС Медведева.

Как уточняется, в ходе разведки также будет произведён поиск и обнаружение возможных мест нахождения пострадавших.

Медведев отметил, что по итогам разведки будет разработан оперативный план на поиск и выдачу пострадавших, если позволит газовая атмосфера.

Он подчеркнул, что «работы будут вестись круглосуточно».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить