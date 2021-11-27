Число госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» выросло до 58

Число госпитализированных в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 58. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Кемеровской области.

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«В данный момент в стационарах находятся 58 человек», — приводит ТАСС сообщение. 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек. По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.