Вирусолог Летаров прокомментировал сообщения о новом штамме COVID-19

Доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров прокомментировал сообщения о новом штамме COVID-19.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что существующие вакцины смогут защитить от нового штамма.

Как отметил Летаров, вакцинный иммунитет определяется не только нейтрализацией.

«И, соответственно, там есть другие факторы, и ускользнуть от него совсем достаточно сложно, поэтому я предполагаю, что вакцинация всё равно будет защищать человека от тяжёлого течения, но как это там реально окажется, давайте подождём более подробной информации», — цитирует эксперта kp.ru.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов высказался об идее введения QR-кодов для переболевших COVID-19.