Вирусолог Жемчугов высказался об идее введения QR-кодов для переболевших COVID-19

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Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов высказался об идее введения QR-кодов для переболевших COVID-19.
Вирусолог Жемчугов высказался об идее введения QR-кодов для переболевших COVID-19
  • AP

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что фактически число людей с антителами — это тот самый коллективный иммунитет, на который все рассчитывают.

«Иммунитет у таких людей даже лучше, чем у привитых граждан. Он будет работать более длительное время, и нет никакого повода не давать переболевшим даже бессимптомно QR-коды», — заявил Жемчугов.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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