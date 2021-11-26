Академик РАН Зверев высказался об идее введения QR-кодов для переболевших COVID-19

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев высказался об идее введения QR-кодов для переболевших COVID-19.

«Тем, кто переболел коронавирусом официально, нужно выдать QR-коды. И выдать на год или дольше, поскольку иммунитет сохраняется достаточно долго», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, через какое-то время у переболевших может не быть антител, поскольку они не могут сохраняться долгое время.

«Если бы мы сохраняли все антитела от всего, чем мы переболели, у нас кровь была бы не жидкой, а как кирпич», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в организме остаются клетки памяти и длительно живущие лимфоциты, которые вырабатывают антитела, когда они нужны, то есть при попадании вируса в организм.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.