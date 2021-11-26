Вирусолог Аграновский прокомментировал сообщения о новом штамме COVID-19

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом штамме COVID-19.

«Появился новый штамм. Надо проверять, как он будет стоять против вакцин, надо оценить, насколько он сможет потеснить «дельт»у и прийти в Европу, в США и в другие страны, занять какую-то нишу или нет, «дельта» его не пустит — так тоже может быть», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, новые варианты вируса возникают случайно и непредсказуемо.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения 26 ноября проведёт экстренное совещание Технической консультативной группы в связи с обнаружением в странах Южной Африки нового штамма коронавируса.

25 ноября сообщалось, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.