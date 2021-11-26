Эпидемиолог Хафизов не исключил вытеснение дельта-штамма новым вариантом коронавируса

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что есть вероятность того, что новый штамм коронавируса с 32 мутациями, выявленный в Южной Африке, может вытеснить вариант «дельта» по причине своего активного распространения.

«Раз этот штамм активно распространяется в некоторых регионах Южной Африки и за очень короткое время, кажется, сместил «дельту», то вероятность такая есть», — цитирует РИА Новости Хафизова.

Он подчеркнул, что учёные занимаются изучением нового варианта COVID-19, в том числе в части возможности его нейтрализации антителами, вызванными как вакцинацией, так и перенесённым ранее заболеванием.

«Мы пока не знаем, насколько хорошо этот вариант будет распространяться в странах с более высоким уровнем вакцинации, чем в ЮАР, где лишь 25% полностью вакцинированы», — сказал учёный.

25 ноября сообщалось, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Ранее в оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России высказались о новом штамме COVID-19.