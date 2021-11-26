Эпидемиолог Хафизов не исключил вытеснение дельта-штамма новым вариантом коронавируса

Короткая ссылка
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что есть вероятность того, что новый штамм коронавируса с 32 мутациями, выявленный в Южной Африке, может вытеснить вариант «дельта» по причине своего активного распространения.
Эпидемиолог Хафизов не исключил вытеснение дельта-штамма новым вариантом коронавируса
  • РИА Новости

«Раз этот штамм активно распространяется в некоторых регионах Южной Африки и за очень короткое время, кажется, сместил «дельту», то вероятность такая есть», — цитирует РИА Новости Хафизова.

Он подчеркнул, что учёные занимаются изучением нового варианта COVID-19, в том числе в части возможности его нейтрализации антителами, вызванными как вакцинацией, так и перенесённым ранее заболеванием.

«Мы пока не знаем, насколько хорошо этот вариант будет распространяться в странах с более высоким уровнем вакцинации, чем в ЮАР, где лишь 25% полностью вакцинированы», — сказал учёный.

25 ноября сообщалось, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Ранее в оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России высказались о новом штамме COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить