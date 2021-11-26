В российском оперштабе высказались о новом штамме COVID-19

В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России заявили, что новый штамм коронавируса может снижать эффективность антител.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперштаба.

«В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения 26 ноября проведёт экстренное совещание Технической консультативной группы в связи с обнаружением в странах Южной Африки нового штамма коронавируса.

25 ноября сообщалось, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.