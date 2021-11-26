В СДС рассказали о выплатах семьям погибших и пострадавшим при ЧП в шахте «Листвяжная»

Михаил Федяев, заместитель генерального директора холдинга «СДС-Уголь», в состав которого входит шахта «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошла авария, сообщил о планируемых выплатах погибшим и пострадавшим.

«Нами будут выполнены финансовые обязательства по выплате за каждого пострадавшего — 2 млн руб., каждому члену семьи по 1 млн руб», — приводит РИА Новости заявление Федяева.

По словам главы Кемеровской области Сергея Цивилёва, если семья состоит из трёх человек, то за пострадавшего выплатят 2 млн руб., а по 1 млн руб. получит каждый член семьи.

Федяев подтвердил, что 5 млн руб. получит семья из трёх человек.

«По 500 тыс. мы выплатим всем, кто в лёгкой степени пострадал, кто лежит в больнице», — заявил представитель компании.

Кроме того, СДС погасит все кредитные обязательства, такие как ипотека, потребительский кредит, автомобили.

«Мы готовы обучать детей. Это будет и среднее образование, и средне-специальное образование, и высшее образование», — подытожил Фадяев.

Ранее глава Кемеровской области объявил, что семьи погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей от области и района в рамках материальной компенсации.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.