Опрос: россияне рассказали, на что тратят зарплату
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Среди основных трат — продукты, услуги ЖКХ и оплата кредитов. Такой ответ дали 70%, 45% и 30% респондентов соответственно.
В список самых популярных расходных статей также попали одежда и обувь, расходы на интернет и телефон, обслуживание автомобиля, транспортные расходы и покупки для дома, здоровье и медицина, образование детей.
Участниками онлайн-опроса стали 7648 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.
Ранее сообщалось, что каждая вторая российская семья тратит до четверти зарплаты ежемесячно на кружки и репетиторов для детей.