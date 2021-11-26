Опрос: россияне рассказали, на что тратят зарплату

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Компании «Авито.Работа» и «Деньги Вперёд» провели совместный опрос, посвящённый тому, как россияне тратят зарплату.
Опрос: россияне рассказали, на что тратят зарплату
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Среди основных трат — продукты, услуги ЖКХ и оплата кредитов. Такой ответ дали 70%, 45% и 30% респондентов соответственно.

В список самых популярных расходных статей также попали одежда и обувь, расходы на интернет и телефон, обслуживание автомобиля, транспортные расходы и покупки для дома, здоровье и медицина, образование детей.

Участниками онлайн-опроса стали 7648 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что каждая вторая российская семья тратит до четверти зарплаты ежемесячно на кружки и репетиторов для детей.

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