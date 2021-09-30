Опрос: россияне до четверти зарплаты тратят на дополнительное образование ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Согласно данным опроса международной школы программирования для детей «Алгоритмика», каждая шестая семья тратит на обучение ребёнка до 30 тыс. рублей в месяц.
51% российских семей отдают за дополнительное образование одного ребёнка до 15 тыс. рублей. 29% родителей указали, что им хватает 5 тыс. рублей в месяц на такие траты.
«А каждая 15-я семья тратит до 50 тыс. рублей в месяц на курсы для подростка», — говорится в релизе.
В исследовании приняли участие 1033 родителя школьников из разных регионов страны.
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