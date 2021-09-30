Опрос: россияне до четверти зарплаты тратят на дополнительное образование ребёнка

Каждая вторая российская семья тратит до четверти зарплаты ежемесячно на кружки и репетиторов для детей. Расчёты делались исходя из среднего жалования по России за август 2021 года.

Об этом сообщает Life.ru.

Согласно данным опроса международной школы программирования для детей «Алгоритмика», каждая шестая семья тратит на обучение ребёнка до 30 тыс. рублей в месяц.

51% российских семей отдают за дополнительное образование одного ребёнка до 15 тыс. рублей. 29% родителей указали, что им хватает 5 тыс. рублей в месяц на такие траты.

«А каждая 15-я семья тратит до 50 тыс. рублей в месяц на курсы для подростка», — говорится в релизе.

В исследовании приняли участие 1033 родителя школьников из разных регионов страны.

Ранее депутат Госдумы Николай Коломейцев в беседе с URA.RU рассказал о профессиях, которые будут востребованы в России в будущем.