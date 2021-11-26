В Удмуртии подтвердили 303 новых случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили ещё 303 новых случая коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Среди заболевших 40 детей и 42 человека старше 65 лет.

Выздоровели 264 пациента. 17 человек за сутки скончались.

Наряду с этим в Ставропольском крае коронавирус подтвердили у 526 местных жителей за истекшие сутки. Об этом пишет newstracker.ru.

Выписаны после выздоровления за это время 424 пациента, скончались 37 человек.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России составляет 51,8%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.