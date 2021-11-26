Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 51,8%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России составляет 51,8%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 51,8%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по состоянию на 26 ноября вакцинация первым компонентом проведена 69 468 166 раз, вакцинация полного цикла — 60 795 702 раз».

В России за сутки зарегистрировали 34 690 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 502 879 случаев COVID-19.

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.