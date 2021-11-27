Россияне назвали самые раздражающие иностранные слова

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» выяснил мнение россиян об использовании английской лексики в общении с коллегами. Лишь половина респондентов отметили, что употребляют англицизмы в профессиональном общении. Данные исследования есть в распоряжении RT.

В исследовании отмечается, что каждый десятый из опрошенных в возрасте 45—55 лет не понимает смысла многих заимствований.

Около 14% участников в возрасте 35—44 лет раздражаются, когда слышат иностранные слова в речи коллег.

Наиболее позитивно относятся к заимствованной лексике россияне, которым от 25 до 34 лет. В этой возрастной группе 67% респондентов ответили, что прибегают к англицизмам в работе сами и не против, когда их используют окружающие.

При этом, согласно исследованию, самыми раздражающими для респондентов стали слова синкаться (синхронизироваться), фолловить (следовать), засабмитить (передать на рассмотрение), аппрувить (одобрить или утвердить что-то), брейнштормить (проводить мозговой штурм), фиксить (проверить и исправить ошибки), факап (неудача, ошибка), пруф (доказательство), скипнуть (пропустить, не обратить внимания), дэй-офф (выходной).

На вопрос, в какой рабочей отрасли иностранная лексика используется чаще, 35% респондентов сообщили, что в IT. Такое же количество опрошенных замечали англицизмы в маркетинге и сфере PR. Около 8% ответивших считают, что нередко иностранные слова употребляют в продажах.

Всего в опросе приняли участие 1800 респондентов.

Ранее стало известно об отношении россиян к новогодним корпоративам в 2021 году. В этом году 41% россиян надеются, что новогодний корпоратив состоится в привычном формате (с праздничным ужином, шампанским и дискотекой).