Аналитики назвали самые популярные в России соцсети

Instagram по-прежнему является лидером социальных сетей в России по числу пользователей, а «ВКонтакте» — лидером по количеству сообщений, следует из ежегодного отчёта Brand Analytics.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Instagram по объёму активной аудитории сохранил за собой первое место в России. Число активных авторов в соцсети в октябре 2021 года составило 38,1 млн, что несколько ниже показателя прошлого года (42,8 млн авторов)», — рассказали эксперты.

Объём опубликованного за месяц контента в Instagram снизился почти в два раза — с 265 млн сообщений в октябре 2020-го до 135 млн в октябре 2021-го.

«ВКонтакте» занимает второе место по числу активных авторов — 23,8 млн в месяц.

Далее следуют YouTube (8,5 млн), «Одноклассники» (5,1 млн), TikTok (4 млн), Facebook (2,9 млн) и Twitter (0,6 млн).

«Топ-7 площадок по объёму публикуемого контента заметно изменился. «ВКонтакте» по-прежнему соцсеть №1 по числу сообщений, тройка лидеров тоже осталась прежней: «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники», — заявили аналитики.

По их словам, изменения затронули нижнюю часть рейтинга — выросли по позициям Twitter и YouTube, а уступили свои места Facebook и TikTok.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» прокомментировал смену названия компании Facebook на Meta.